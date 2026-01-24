S’il s’est incliné en quatre sets face Jannik Sinner au troisième tour de l’Open d’Australie, l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial) est pourtant passé tout proche de l’exploit face au double tenant du titre.
Il venait en effet de breaker face à un Sinner perclus de crampes dans la troisième manche lorsque le protocole chaleur a été déclenché, et la partie interrompue le temps que le toit soit déployé.
En conférence de presse après sa défaite face au numéro 2 mondial, Eliot Spizzirri a évoqué ce tournant avec honnêteté.
Spizzirri “cuestiona” el momento en el que paran su partido ante Sinner cuando le iba ganando.— José Morón (@jmgmoron) January 24, 2026
🗣️ “Ha sido gracioso que se cerrara justo ahí, en ese momento. Las reglas son así. No sé si eso le salvó, pero me hizo gracia que ocurriera en ese instante” pic.twitter.com/NpWWUDoAOK
« Je ne sais pas si cela lui a permis de s’en sortir. J’ai souri un peu lorsque la règle relative à la chaleur est entrée en vigueur, simplement parce que le timing était assez drôle, pile au moment où je passais devant à 3–1 dans le troisième set. Mais que fasse un break ou qu’il tienne son service, nous allions fermer le toit. C’était juste drôle que cela se soit produit juste au moment où j’ai breakais et où il vacillait. Mais en même temps, ce sont les règles du jeu, et il faut les accepter. Si j’avais gagné ce troisième set, nous aurions quand même eu une pause de dix minutes à cause de la chaleur, même si le toit n’avait pas été fermé. Alors, qui sait ? On l’a déjà vu faire ça auparavant : quand il y a une longue pause, il se ressaisit et revient en trouvant des solutions. Je ne dirais pas qu’il a été sauvé par cela. C’est un trop bon joueur pour dire cela, mais en même temps, vous savez, c’était un moment difficile, et c’est la nature même de ce sport. On peut dire que c’est de la chance, mais il est aussi très expérimenté et il a très bien géré la situation. »
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 13:28