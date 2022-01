Le père de Novak a toujours des propos très clivants et mystiques. Suite aux évolu­tions de la situa­tion concer­nant son fils, il a donc commencé une forme de mobi­li­sa­tion en utili­sant la méthode du martyre.

Il évoque notam­ment les pays riches qui en voudraient à un « Serbe » : « Mon fils est en capti­vité mais il n’a jamais été aussi libre. Novak deviendra un symbole et un leader du monde libre, le leader des pays et des peuples opprimés. Cela a montré que même un petit pays héroïque comme la Serbie peut avoir le plus grand athlète de tous les temps. Vous pouvez être mis en prison aujourd’hui ou demain, mais la vérité trouve toujours son chemin. Novak se bat pour l’éga­lité de tous les peuples de la planète »