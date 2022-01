Toujours aussi excen­trique dans ses propos, d’au­tant plus après le trai­te­ment réservé à son fils par les auto­rités austra­liennes, Srdjan Djokovic s’est tota­le­ment lâché lors­qu’il a été inter­rogé par plusieurs médias locaux et inter­na­tio­naux en compa­rant Novak au Spartacus moderne.

« On peut l’emprisonner ce soir, l’en­chaîner demain, mais la vérité est que Novak est comme l’eau, il trouve toujours son chemin. Novak est le Spartacus du nouveau monde qui ne tolère pas l’in­jus­tice, le colo­nia­lisme et l’hy­po­crisie, mais se bat pour l’éga­lité de tous les peuples de la planète, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit le Dieu qu’ils prient et combien d’argent ils ont », a‑t‐il lancé avant de prendre déjà rendez‐vous pour la Porte d’Auteuil en mai prochain. « Que pouvons‐nous faire s’ils ne le laissent pas jouer ? Nous atten­drons Roland Garros et le 21e Grand Chelem. »