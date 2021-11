Alors que l’in­cer­ti­tude plane toujours concer­nant la présence de Novak Djokovic à l’Open d’Australie à partir du 17 janvier 2022 suite à l’obli­ga­tion vacci­nale proclamée par l’État du Victoria, Srdjan Djokovic a donné uné sacré indice ce dimanche lors d’une inter­view accordée à B92.net.

Selon le père du numéro 1 mondial, les condi­tions ne seraient pas réunis pour que son fils tente de décro­cher un 10e sacre à Melbourne. Même s’il le répète à plusieurs reprises, c’est Novak qui prendre la déci­sion finale en son âme et conscience.

« La situa­tion est embar­ras­sante à cause de l’an­nonce de ces diri­geants des états austra­liens, qui se sont donnés le droit d’obliger celui qui a remporté neuf fois l’Open d’Australie. Novak voudrait de tout son cœur y aller parce qu’il est athlète, et nous adore­rions ça aussi. Mais après les chan­tages et dans ces condi­tions, il n’ira proba­ble­ment pas. En tout cas, je n’irai pas. Mais Novak est mon fils, alors il déci­dera par lui‐même », a déclaré un Srdjan toujours aussi tran­chant dans ses propos.