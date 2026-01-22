Invité par l’Open d’Australie pour sa dernière saison sur le circuit, Stanislas Wawrinka a répondu de la plus belle des manières à la confiance des organisateurs.
Après avoir battu Laslo Djere en quatre sets lors de son entrée en lice, le vainqueur de l’édition 2014 et triple lauréat en Grand Chelem a bataillé jusqu’au super tie‐break ce jeudi au deuxième tour face à la révélation française Arthur Gea (198e mondial à 21 ans).
Après 4h34 de combat, c’est le vétéran suisse, sans broncher, qui a pris le dessus physiquement et à l’expérience sur son jeune adversaire : 4–6, 6–3, 3–6, 7–5, 7–6(3).
Et alors qu’il va sans doute affronter Taylor Fritz (9e mondial) au troisième tour, Mats Wilander lui a demandé lors de l’interview sur le court comment il allait récupérer.
Mats Wilander : « Tu as 40 ans, comment tu vas récupérer ? »
Stanislas Wawrinka : « Je n’en ai aucune idée, mais au début, vous avez renversé de la bière, alors je vais aller me chercher une bière, je l’ai bien méritée (rires). »
