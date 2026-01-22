Invité par l’Open d’Australie pour sa dernière saison sur le circuit, Stanislas Wawrinka a répondu de la plus belle des manières à la confiance des organisateurs.

Après avoir battu Laslo Djere en quatre sets lors de son entrée en lice, le vain­queur de l’édi­tion 2014 et triple lauréat en Grand Chelem a bataillé jusqu’au super tie‐break ce jeudi au deuxième tour face à la révé­la­tion fran­çaise Arthur Gea (198e mondial à 21 ans).

Après 4h34 de combat, c’est le vétéran suisse, sans bron­cher, qui a pris le dessus physi­que­ment et à l’ex­pé­rience sur son jeune adver­saire : 4–6, 6–3, 3–6, 7–5, 7–6(3).

Et alors qu’il va sans doute affronter Taylor Fritz (9e mondial) au troi­sième tour, Mats Wilander lui a demandé lors de l’in­ter­view sur le court comment il allait récupérer.

Mats Wilander : « Tu as 40 ans, comment tu vas récupérer ? »

Stanislas Wawrinka : « Je n’en ai aucune idée, mais au début, vous avez renversé de la bière, alors je vais aller me cher­cher une bière, je l’ai bien méritée (rires). »

