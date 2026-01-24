AccueilOpen d'AustralieStan Wawrinka, après sa défaite contre Taylor Fritz : "S'il y a...
Open d'Australie

Stan Wawrinka, après sa défaite contre Taylor Fritz : « S’il y a des bières dans mon frigo, c’est que j’avais prévu, victoire ou défaite, de pouvoir faire ‘tchin’ avec le public »

Baptiste Mulatier

Stanislas Wawrinka, qui dispute sa dernière saison sur le circuit, a fait ses adieux à l’Open d’Australie. 

Après avoir battu Laslo Djere en quatre sets pour son entrée en lice, puis remporté une grosse bagarre en cinq sets face au jeune fran­çais Arthur Gea au deuxième tour, le triple lauréat en Grand Chelem est tombé, non sans démé­riter, face au 9e joueur mondial Taylor Fritz : 7–6(5), 2–6, 6–4, 6–4.

À l’issue de la rencontre, une céré­monie lui a été dédié. Le Suisse a pris la parole pour adresser un dernier message au public austra­lien avant de s’of­frir une bière avec le direc­teur du tournoi, Craig Tiley. Dans des propos relayés par L’Equipe, Stan The Man est revenu sur ce beau moment. 

« Lhistoire est venue parce que le match d’avant (contre le Français Arthur Gea), il y a le fan qui a fait tomber sa bière, tout simple­ment. Je le sais, ici, ils viennent pour s’amuser. Ils viennent pour profiter. J’ai senti que tout le monde parlait de ce moment‐là. Comme j’ai dit que je voulais une bière après le match, tout le monde a un peu repris ça en disant qu’au moins, il se fait plaisir. Oui, forcé­ment, s’il y a des bières dans mon frigo, c’est que j’avais prévu, victoire ou défaite, de pouvoir faire « tchin » avec le public. »

