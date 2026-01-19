Vainqueur de Djere en 4 sets (5−7, 6–3, 6–4, 7–6), Stan est encore vivant et il a offert du grand spec­tacle soutenu par un public acquis à sa cause. Sur le plateau d’Eurosport, Camille Pin et Arnaud Clément étaient très impressionnés.

« Je suis hyper admi­ratif, faire tout ça à son âge c’est vrai­ment très très fort » a expliqué Arnaud qui était en finale du tournoi il y a 25 ans.

📊 Eternel Stan Wawrinka 🇨🇭 !



Pour son dernier Open d’Australie, le Suisse devient le 2e joueur le plus âgé à remporter un match en Grand Chelem depuis le début des années 80 :

1️⃣ Karlovic 🇭🇷 – 40 ans et 326 jours

2️⃣ Wawrinka 🇨🇭 – 40 ans et 296 jourspic.twitter.com/l6TtSEB1Ys — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 19, 2026

Camille Pin qui a commenté le match a insisté sur l’at­ti­tude du Suisse : « Dans le 4ème set, il aurait pu sombrer mais il a su réagir. Cela confirme qu’il s’est bien préparé pour cette dernière saison mais cela ne m’étonne pas, cela a toujours été le cas »

Les orga­ni­sa­teurs ont bien fait de donner une wild car au Suisse et cela risque d’être le cas aussi dans les autres tour­nois du Grand Chelem, c’est ample­ment mérité.