Vainqueur de Djere en 4 sets (5−7, 6–3, 6–4, 7–6), Stan est encore vivant et il a offert du grand spectacle soutenu par un public acquis à sa cause. Sur le plateau d’Eurosport, Camille Pin et Arnaud Clément étaient très impressionnés.
« Je suis hyper admiratif, faire tout ça à son âge c’est vraiment très très fort » a expliqué Arnaud qui était en finale du tournoi il y a 25 ans.
📊 Eternel Stan Wawrinka 🇨🇭 !— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 19, 2026
Pour son dernier Open d’Australie, le Suisse devient le 2e joueur le plus âgé à remporter un match en Grand Chelem depuis le début des années 80 :
1️⃣ Karlovic 🇭🇷 – 40 ans et 326 jours
2️⃣ Wawrinka 🇨🇭 – 40 ans et 296 jourspic.twitter.com/l6TtSEB1Ys
Camille Pin qui a commenté le match a insisté sur l’attitude du Suisse : « Dans le 4ème set, il aurait pu sombrer mais il a su réagir. Cela confirme qu’il s’est bien préparé pour cette dernière saison mais cela ne m’étonne pas, cela a toujours été le cas »
Les organisateurs ont bien fait de donner une wild car au Suisse et cela risque d’être le cas aussi dans les autres tournois du Grand Chelem, c’est amplement mérité.
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 09:12