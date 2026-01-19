AccueilOpen d'AustralieStan Wawrinka l'emporte, Arnaud Clément est bluffé : "Je suis hyper admiratif"
Open d'Australie

Stan Wawrinka l’emporte, Arnaud Clément est bluffé : « Je suis hyper admiratif »

Jean Muller
Jean Muller

-

352

Vainqueur de Djere en 4 sets (5−7, 6–3, 6–4, 7–6), Stan est encore vivant et il a offert du grand spec­tacle soutenu par un public acquis à sa cause. Sur le plateau d’Eurosport, Camille Pin et Arnaud Clément étaient très impressionnés. 

« Je suis hyper admi­ratif, faire tout ça à son âge c’est vrai­ment très très fort » a expliqué Arnaud qui était en finale du tournoi il y a 25 ans. 

Camille Pin qui a commenté le match a insisté sur l’at­ti­tude du Suisse : « Dans le 4ème set, il aurait pu sombrer mais il a su réagir. Cela confirme qu’il s’est bien préparé pour cette dernière saison mais cela ne m’étonne pas, cela a toujours été le cas »

Les orga­ni­sa­teurs ont bien fait de donner une wild car au Suisse et cela risque d’être le cas aussi dans les autres tour­nois du Grand Chelem, c’est ample­ment mérité. 

Publié le lundi 19 janvier 2026 à 09:12

Après Félix Auger Aliassime la chaleur fait encore des sacrés dégâts chez les Canadiens, Stakusic sort sur un fauteuil !
Rublev est en mode relax : « Je n’ai pas vérifié le tableau. Je sais que vous m’avez dit le nom mais je ne connais pas le gars »

