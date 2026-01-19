Alors qu’il entame l’ultime saison de son immense carrière, Stan Wawrinka semble plus motivé que jamais pour faire vibrer ses fans et prendre un maximum de plaisir.
Impeccable pour son entrée en lice à l’Open d’Australie (victoire en quatre sets contre Djere), où il a reçu une invitation de la part des organisateurs, le Suisse s’est confié en conférence de presse sur sa motivation malgré le poids des années.
« J’aimerais bien avoir la même sensation, la même puissance et tout le reste (sourire). Non, je n’essaie pas d’avoir la même sensation qu’il y a 10 ans ou plus. J’ai toujours été honnête avec moi‐même, conscient de ma situation, de mes capacités, de ce que je peux faire, de ce que je peux encore accomplir, de la façon dont je peux encore jouer. J’essaie d’utiliser cela sur le court à chaque match. Je sais que je ne suis plus aussi bon qu’avant. Je sais que je ne suis plus aussi bon physiquement et tennistiquement qu’avant. C’est normal. Je vieillis. Mais je suis toujours heureux de ce que je fais, j’essaie toujours de repousser mes limites, j’essaie toujours d’être meilleur. Je suis heureux d’avoir eu la chance de gagner des matchs en Grand Chelem ici. »
