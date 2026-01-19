Alors qu’il entame l’ul­time saison de son immense carrière, Stan Wawrinka semble plus motivé que jamais pour faire vibrer ses fans et prendre un maximum de plaisir.

Impeccable pour son entrée en lice à l’Open d’Australie (victoire en quatre sets contre Djere), où il a reçu une invi­ta­tion de la part des orga­ni­sa­teurs, le Suisse s’est confié en confé­rence de presse sur sa moti­va­tion malgré le poids des années.

« J’aimerais bien avoir la même sensa­tion, la même puis­sance et tout le reste (sourire). Non, je n’es­saie pas d’avoir la même sensa­tion qu’il y a 10 ans ou plus. J’ai toujours été honnête avec moi‐même, conscient de ma situa­tion, de mes capa­cités, de ce que je peux faire, de ce que je peux encore accom­plir, de la façon dont je peux encore jouer. J’essaie d’uti­liser cela sur le court à chaque match. Je sais que je ne suis plus aussi bon qu’a­vant. Je sais que je ne suis plus aussi bon physi­que­ment et tennis­ti­que­ment qu’a­vant. C’est normal. Je vieillis. Mais je suis toujours heureux de ce que je fais, j’es­saie toujours de repousser mes limites, j’es­saie toujours d’être meilleur. Je suis heureux d’avoir eu la chance de gagner des matchs en Grand Chelem ici. »