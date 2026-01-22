Les papys font de la résistance !
Si Gaël Monfils (39 ans) a été sorti dès le premier tour de l’Open d’Australie, Marin Cilic (37 ans), Novak Djokovic (38 ans) et Stanislas Wawrinka (41 ans en mars prochain) se sont qualifiés pour le troisième tour.
Vainqueur au super tie‐break d’un combat de 4h30 face au jeune français Arthur Gea, Stan Wawrinka s’est réjoui des performances des « vétérans » du circuit, tout en mettant Novak Djokovic à part.
« Je trouve ça génial. J’ai vu Cilic gagner. C’est bon de le voir revenir. Il a été blessé l’année dernière aussi. C’est bon de le voir à son meilleur niveau. Novak est dans une autre catégorie de toute façon. On ne se compare jamais à lui. Il est toujours là. Il sera toujours là tant qu’il jouera. C’est toujours incroyable de voir comment il peut pousser tout le monde », a déclaré Stan The Man en conférence de presse.
Un tout autre défi attend désormais le triple lauréat en Grand Chelem, qui dispute sa dernière saison sur le circuit. Il a deux jours pour récupérer avant d’affronter le 9e joueur mondial, Taylor Fritz.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 14:42