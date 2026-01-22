AccueilOpen d'AustralieStan Wawrinka, qualifié pour le 3e tour à bientôt 41 ans :...
Les papys font de la résistance !

Si Gaël Monfils (39 ans) a été sorti dès le premier tour de l’Open d’Australie, Marin Cilic (37 ans), Novak Djokovic (38 ans) et Stanislas Wawrinka (41 ans en mars prochain) se sont quali­fiés pour le troi­sième tour.

Vainqueur au super tie‐break d’un combat de 4h30 face au jeune fran­çais Arthur Gea, Stan Wawrinka s’est réjoui des perfor­mances des « vété­rans » du circuit, tout en mettant Novak Djokovic à part. 

« Je trouve ça génial. J’ai vu Cilic gagner. C’est bon de le voir revenir. Il a été blessé l’année dernière aussi. C’est bon de le voir à son meilleur niveau. Novak est dans une autre caté­gorie de toute façon. On ne se compare jamais à lui. Il est toujours là. Il sera toujours là tant qu’il jouera. C’est toujours incroyable de voir comment il peut pousser tout le monde », a déclaré Stan The Man en confé­rence de presse. 

Un tout autre défi attend désor­mais le triple lauréat en Grand Chelem, qui dispute sa dernière saison sur le circuit. Il a deux jours pour récu­pérer avant d’af­fronter le 9e joueur mondial, Taylor Fritz. 

Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 14:42

