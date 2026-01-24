AccueilOpen d'AustralieStan Wawrinka, une bière à la main pour ses adieux : "Je...
Stan Wawrinka, une bière à la main pour ses adieux : « Je suis triste de partir, mais ce fut un voyage merveilleux »

Par Baptiste Mulatier

Stanislas Wawrinka sort les armes à la main et avec les honneurs à l’Open d’Australie, où il a joué pour la dernière fois de sa carrière, qui prendra fin en 2026. 

Après avoir battu Laslo Djere en quatre sets pour son entrée en lice, puis remporté une grosse bagarre en cinq sets face au jeune fran­çais Arthur Gea au deuxième tour, le triple lauréat en Grand Chelem est tombé, non sans démé­riter, face au 9e joueur mondial Taylor Fritz : 7–6(5), 2–6, 6–4, 6–4.

À l’issue de la rencontre, une céré­monie lui a été dédiée. Ému mais souriant, le Suisse a pris la parole pour adresser un dernier message au public australien

« C’était ma dernière fois ici en tant que joueur de tennis. Merci à mon équipe et ma famille de toujours me soutenir. C’était encore une incroyable ambiance. Cela fait vingt ans que je vis de grandes émotions ici. J’ai gagné mon premier Grand Chelem ici. J’ai toujours apprécié votre support ici, il y a beau­coup d’amour du jeu. Je suis triste de partir, mais ce fut un voyage merveilleux. Pendant toutes ces années, je vous ai vus aimer le tennis, me soutenir. Maintenant, je vais pouvoir en profiter », a déclaré Stan The Man avant d’aller cher­cher deux canettes de bière pour trin­quer sur le court avec le direc­teur du tournoi, Craig Tiley. 

Une très belle sortie en Australie pour Wawrinka, qui n’a pas visi­ble­ment dit son dernier mot pour son ultime saison sur le circuit. 

Publié le samedi 24 janvier 2026 à 11:41

