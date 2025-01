Interrogé par nos confrères de la BBC, l’an­cien joueur suédois s’est exprimé au sujet du Serbe et aussi de son asso­cia­tion avec Andy Murray. Pour lui, tout est possible et Novak a tout réuni pour réussir son début de saison.

« Il y avait déjà d’an­ciens joueurs numéro un qui entraî­naient dans le passé, je pense à Ivan Lendl ou Boris Becker mais nous étions tous à la retraite depuis un certain nombre d’an­nées. Murray sort direc­te­ment du circuit, il a donc toutes les connais­sances des joueurs qui jouent aujourd’hui. Mais surtout pour Novak, je pense que c’est de créer de l’ins­pi­ra­tion, de la moti­va­tion pour l’avenir. De petites choses peuvent faire la diffé­rence, que ce soit au niveau tactique, mental, lors de la prépa­ra­tion d’un match ou pendant votre temps libre »