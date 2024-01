Dernier joueur fran­çais encore en lice dans le tableau masculin de l’Open d’Australie, Arthur Cazaux s’ap­prête à défier le coriace Hubert Hurkacz, ce lundi en huitièmes de finale (pas avant 5h du matin en France).

Face à l’un des meilleurs serveurs du circuit, l’en­traî­neur d’Arthur, Stéphane Huet, a tenté de donner à nos confrères de L’Équipe les clés de cette rencontre.

« Ça va se jouer sur la qualité de la première balle et le pour­cen­tage qui devra être élevé pour diriger et être maître du jeu. La qualité de retour sera cruciale. Il faudra là aussi être capable d’avoir un pour­cen­tage élevé. Ces gars‐là attendent des points gratuits, des aces. Si Arthur arrive à retourner à chaque fois ou presque, le gars va se dire que ce n’est pas normal. Quand ça revient trop, le grand serveur va commencer à vouloir forcer et perdre un petit peu le timing. Et là le pour­cen­tage de premières va baisser. »