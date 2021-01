Après Andy Murray et Joao Sousa, Steve Johnson ? Il n’a avan­cé aucune rai­son, ne s’est pas encore expli­qué sur son choix, et pour­tant l’Américain a bel et bien déci­dé de décla­rer for­fait à la fois pour l’ATP 250 de Melbourne et l’Open d’Australie. Une rare­té pour l’ac­tuel 75ème joueur mon­dial ; il avait par­ti­ci­pé aux huit der­nières édi­tions du pre­mier Grand Chelem de la sai­son. De quoi lan­cer les pre­mières rumeurs sur un éven­tuel test posi­tif au Covid‐19… Mais quoi qu’il en soit, son for­fait fait au moins un heu­reux : le Danois Mickael Torpegaard, 1er sur la liste des lucky loo­sers et donc repê­ché pour le tirage au sort.

Australian Open update :

OUT : Johnson

IN : Torpegaard (LL)

Next LL : Haase — Entry List Updates (@EntryLists) January 25, 2021