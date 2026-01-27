Il y a parfois des déci­sions diffi­ciles à prendre sur le coup mais vitales pour la suite d’une carrière. C’est exac­te­ment ce qu’a fait Elina Svitolina en déci­dant de mettre fin à sa saison 2025 de manière précoce, le 19 septembre dernier.

Usée physi­que­ment et menta­le­ment, l’Ukrainienne, qui a pris le temps de se ressourcer et de bien se préparer, a été récom­pensée comme un atteste son bilan depuis début 2026 : 10 victoires en autant de matchs, un titre remporté sur le tournoi d’Auckland et une quali­fi­ca­tion en demi‐finales à l’Open d’Australie après une démons­tra­tion face la 3e joueuse mondiale, Coco Gauff.

Du coup, Elina a forcé­ment insisté sur l’im­por­tance de ce choix lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

« Oui, d’un côté, ça a été une déci­sion diffi­cile, mais j’en ai parlé avec mon équipe, avec Gaël, avec ma famille. Vous savez, nous avons aussi trouvé beau­coup d’as­pects posi­tifs à cette déci­sion, car je pense avoir déjà mentionné il y a quelques jours que si je n’avais pas arrêté, si j’avais continué à me battre l’année dernière, je ne pense pas que j’au­rais pu jouer ici. Il était donc impor­tant pour moi de prendre du recul. Et je suis très heureuse de l’avoir fait. Bien sûr, c’est facile à dire main­te­nant, car les résul­tats ont été excel­lents, avec ma victoire à Auckland et ma bonne perfor­mance ici, mais je continue de penser que cela m’a aidée. Aujourd’hui, je ne regrette abso­lu­ment pas d’avoir pris ce temps. Je ne sais pas comment je serais si j’avais perdu au premier tour ou si j’avais mal joué, mais main­te­nant, bien sûr, ça a marché pour moi. Je serais épuisée, et je ne suis même pas sûre que je serais indemne de bles­sures. Parce que quand vous jouez au plus haut niveau, que vous vous donnez à fond et que vous êtes à la limite, c’est là que les bles­sures surviennent. C’est là que la tension est trop forte et que votre corps abandonne. »