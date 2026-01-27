Il y a parfois des décisions difficiles à prendre sur le coup mais vitales pour la suite d’une carrière. C’est exactement ce qu’a fait Elina Svitolina en décidant de mettre fin à sa saison 2025 de manière précoce, le 19 septembre dernier.
Usée physiquement et mentalement, l’Ukrainienne, qui a pris le temps de se ressourcer et de bien se préparer, a été récompensée comme un atteste son bilan depuis début 2026 : 10 victoires en autant de matchs, un titre remporté sur le tournoi d’Auckland et une qualification en demi‐finales à l’Open d’Australie après une démonstration face la 3e joueuse mondiale, Coco Gauff.
Du coup, Elina a forcément insisté sur l’importance de ce choix lors de son passage en conférence de presse d’après match.
« Oui, d’un côté, ça a été une décision difficile, mais j’en ai parlé avec mon équipe, avec Gaël, avec ma famille. Vous savez, nous avons aussi trouvé beaucoup d’aspects positifs à cette décision, car je pense avoir déjà mentionné il y a quelques jours que si je n’avais pas arrêté, si j’avais continué à me battre l’année dernière, je ne pense pas que j’aurais pu jouer ici. Il était donc important pour moi de prendre du recul. Et je suis très heureuse de l’avoir fait. Bien sûr, c’est facile à dire maintenant, car les résultats ont été excellents, avec ma victoire à Auckland et ma bonne performance ici, mais je continue de penser que cela m’a aidée. Aujourd’hui, je ne regrette absolument pas d’avoir pris ce temps. Je ne sais pas comment je serais si j’avais perdu au premier tour ou si j’avais mal joué, mais maintenant, bien sûr, ça a marché pour moi. Je serais épuisée, et je ne suis même pas sûre que je serais indemne de blessures. Parce que quand vous jouez au plus haut niveau, que vous vous donnez à fond et que vous êtes à la limite, c’est là que les blessures surviennent. C’est là que la tension est trop forte et que votre corps abandonne. »
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 14:44