Après son succès à Auckland, Elina était déja sur le court ce dimanche à Melbourne Park. Elle a été solide face à l’Espagnole Cristina Bucsa classée 51ème mondial (6−4, 6–1).
Elina Svitolina said some beautiful words about supporting Gael Monfils in his final season after her win over Bucsa at the Australian Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026
“Your husband was here today. I know he’s been such an incredible support for you throughout your career. What is it like ? How much benefit… pic.twitter.com/sD93yBJZgG
Lors de l’interview sur le court après ce succès encourageant, Elina a tenu à remercier son mari…
« Nous prenons beaucoup de plaisir à nous soutenir mutuellement dans chaque tournoi. Avoir quelqu’un qui comprend et vous soutient à chaque étape est quelque chose de spécial pour nous. Et pour lui, cette année en particulier, ce sera très unique et chargé de nombreuses émotions différentes. Ce sera très agréable. De mon côté, je n’ai qu’à être là pour lui. Heureuse tout simplement de partager le parcours »
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 10:15