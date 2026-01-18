AccueilOpen d'AustralieSvitolina réussit son entrée en lice et remercie son mari Gaël Monfils...
Open d'Australie

Svitolina réussit son entrée en lice et remercie son mari Gaël Monfils : « Nous prenons beau­coup de plaisir à nous soutenir mutuel­le­ment dans chaque tournoi. De mon côté, je n’ai qu’à être là pour lui. Heureuse tout simple­ment de partager le parcours »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0

Après son succès à Auckland, Elina était déja sur le court ce dimanche à Melbourne Park. Elle a été solide face à l’Espagnole Cristina Bucsa classée 51ème mondial (6−4, 6–1).

Lors de l’in­ter­view sur le court après ce succès encou­ra­geant, Elina a tenu à remer­cier son mari…

« Nous prenons beau­coup de plaisir à nous soutenir mutuel­le­ment dans chaque tournoi. Avoir quel­qu’un qui comprend et vous soutient à chaque étape est quelque chose de spécial pour nous. Et pour lui, cette année en parti­cu­lier, ce sera très unique et chargé de nombreuses émotions diffé­rentes. Ce sera très agréable. De mon côté, je n’ai qu’à être là pour lui. Heureuse tout simple­ment de partager le parcours »

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 10:15

Article précédent
Roger Federer, plutôt surpris de retrouver « son » célèbre ramas­seur de balle : « Mais, c’est pas possible, ils l’ont fait »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.