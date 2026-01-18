Après son succès à Auckland, Elina était déja sur le court ce dimanche à Melbourne Park. Elle a été solide face à l’Espagnole Cristina Bucsa classée 51ème mondial (6−4, 6–1).

Elina Svitolina said some beau­tiful words about suppor­ting Gael Monfils in his final season after her win over Bucsa at the Australian Open



“Your husband was here today. I know he’s been such an incre­dible support for you throu­ghout your career. What is it like ? How much benefit… pic.twitter.com/sD93yBJZgG — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026

Lors de l’in­ter­view sur le court après ce succès encou­ra­geant, Elina a tenu à remer­cier son mari…

« Nous prenons beau­coup de plaisir à nous soutenir mutuel­le­ment dans chaque tournoi. Avoir quel­qu’un qui comprend et vous soutient à chaque étape est quelque chose de spécial pour nous. Et pour lui, cette année en parti­cu­lier, ce sera très unique et chargé de nombreuses émotions diffé­rentes. Ce sera très agréable. De mon côté, je n’ai qu’à être là pour lui. Heureuse tout simple­ment de partager le parcours »