Battu mais pas abattu, Taylor a voulu surtout insister avec beau­coup de fair play sur la perfor­mance du trico­lore. C’est rare qu’un joueur dominé soit aussi dithy­ram­bique concer­nant un adversaire.

« S’il continue à jouer comme il l’a fait aujourd’hui pendant cinq sets, je pense qu’il sera diffi­cile à battre. Comme je l’ai dit, il me renvoie tous mes services, même quand je fais de très bonnes premières balles. La façon dont il sert en plus de ça, plus la puis­sance de son deuxième service, c’est vrai­ment diffi­cile de le dominer avec ses armes. J’avais l’im­pres­sion de ne pas réussir à le faire douter. Je ne pouvais pas l’agresser suffi­sam­ment. Je ne suis pas parvenu à le bous­culer. Il a vrai­ment très bien joué. Je n’ai pas pu faire grand chose »