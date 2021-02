Au ten­nis, les sta­tis­tiques sont de plus en plus pré­sentes et elles sont même désor­mais prises en compte par un grand nombre de joueurs. Le compte Twitter #TeamThiem a récem­ment publié les chiffres sur le temps pas­sé par les joueurs sur les courts après le deuxième tour. Sur le cumu­lé des deux matchs, Medvedev (3h31) et Nadal (3h39) arrivent aux troi­sième et qua­trième places du clas­se­ment des joueurs ayant pas­sé le moins de temps sur les courts. Avec 5h01 de jeu, le numé­ro 1 mon­dial Novak Djokovic se classe 16e. Pour ceux étant res­tés le plus long­temps sur les ter­rains, Tsitsipas se place au 6e rang avec 6h04 de jeu cumu­lé. On vous met le Tweet en des­sous pour plus de détails (si vous allez dans les com­men­taires du Tweet, vous aurez plus de chiffres) :

#AusOpen Longest Time spent on court after R2 (Men’s)



Fucsovics 8:11

Fritz 7:30

Norrie 6:58

Ymer 6:52

Lajovic 6:29

Tsitsipas 6:04

Lopez 6:04

Fognini 5:50 — #TeamThiem (@Metronomical19) February 11, 2021