La Fédération Australienne de Tennis est sorti du silence ce mardi pour évoquer l’af­faire Novak Djokovic.

L’organisation est accusée d’avoir une part de respon­sa­bi­lité dans cette saga car elle aurait fait en sorte que le numéro 1 mondial obtienne sa fameuse exemp­tion. A travers un commu­niqué, Tennis Australia a exprimé sa décep­tion suite à cette immense agita­tion autour du tournoi lors des deux dernières semaines, qui a pu impacter les autres joueurs, très souvent inter­rogés sur le sujet.

« Nous tenons à préciser dès le départ que nous respec­tons la déci­sion du ministre de l’Immigration et la conclu­sion de la Cour fédé­rale d’Australie au cours du week‐end. En tant que repré­sen­tants de la famille du tennis, nous recon­nais­sons que les événe­ments ont constitué une distrac­tion impor­tante pour tout le monde et nous regret­tons profon­dé­ment l’im­pact que cette affaire a eue sur tous les joueurs. Il y a toujours des leçons à tirer et nous passe­rons en revue tous les aspects de notre prépa­ra­tion et de la mise en oeuvre de nos programmes, comme nous le faisons chaque année. Ce processus commence toujours dès que les cham­pions de l’Open d’Australie ont soulevé leur trophée. Comme les joueurs et tous les fans de tennis ici et dans le monde, nous avons hâte que l’at­ten­tion se porte de nouveau sur ce sport dont nous sommes tous passionnés », peut‐on lire dans le communiqué.