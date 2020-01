Deux jours après son incroyable succès aux dépens de Rafael Nadal, Dominic Thiem a pris le meilleur sur Alexander Zverev en l’emportant 3-6, 6-4, 7-6(3), 7-6(4) après 3h42 de jeu. L’Autrichien se qualifie pour sa troisième finale de Grand Chelem après en avoir perdu deux à Roland-Garros (2018 et 2019) face à Rafael Nadal. Cette fois, il a rendez-vous avec Novak Djokovic.

Dominic Thiem tient sa première finale en Australie, la troisième en Grand Chelem. L’Autrichien, qui est d’abord apparu légèrement emprunté de son combat face à Rafael Nadal, a su réagir dans le deuxième set pour revenir à hauteur d’Alexander Zverev. Et puis la suite a été assez identique à son quart de finale où l’Autrichien a été très solide dans les jeux décisifs : en faisant les bons choix et en étant plus entreprenant dans les moments importants. Résultat, après 3h42 de jeu, il s’impose 3-6, 6-4, 7-6(3), 7-6(4) et aura l’immense tâche de défier Novak Djokovic, invaincu lors de ses sept finales à Melbourne.