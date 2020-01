Dominic Thiem connait bien son adversaire en demi-finale, de plus ce duel est plutôt spécial pour lui car il est rare qu’en demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem, il soit l’ainé sur le court : » C’est drôle, car c’est la première fois en demi-finale d’un Grand Chelem que je vais être en face d’un gars plus jeune. Nous sommes bons amis.

Je suis vraiment content qu’il joue si bien ici. Il a donc fait sa percée lors d’un Grand Chelem et cela ne me surprend pas. En fait, nous n’avons pas de secrets les uns pour les autres. Je veux dire, nous sommes joués tant de fois, même à des occasions très spéciales. Je m’attends à un duel très serré qui va se jouer sur des détails, mais je me sens prêt à 100 % pour relever le défi »