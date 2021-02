Le Bulgare a la bara­ka en ce moment. Au tour pré­cé­dent l’Espagnol Carreno Busta tou­ché aux abdo­mi­naux avait du aban­don­ner au bout d’un set, ce dimanche, sans jeter l’é­ponge offi­ciel­le­ment, Dominic Thiem a été l’ombre de lui même (4–6, 4–6, 0–6). Lent, peu ins­pi­ré, com­met­tant des fautes directes en pagaille, l’Autrichien était très loin de son niveau habi­tuel voir moyen.

En face sans en faire des tonnes, Grigor fai­sait du Grigor sans plus. Manquant visi­ble­ment de gaz, d’éner­gie et d’ex­plo­si­vi­té, Thiem ren­dait donc une très mau­vaise copie. Deux expli­ca­tions peuvent être évo­quées. Une fatigue liée à son duel face à Kyrgios ou une blessure.

En tout cas, rare­ment dans sa car­rière en Grand Chelem, à ce niveau de la com­pé­ti­tion on a vu Thiem dans cet état. On en sau­ra peut‐être plus à la suite de sa confé­rence de presse.

On aura donc un quart de finale sur­prise avec le duel qui va oppo­ser Karatsve à Dimitrov.