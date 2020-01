Sur le court après sa victoire, Dominic Thiem avait du mal à retrouver ses esprits : « C’est vraiment particulier. Quand on est tous les deux à ce niveau, cela fait toujours des gros matches comme cela avait déjà été le cas à l’US Open dernièrement (en 2018). Je dois avouer que finir a été très difficile et même si je jouais bien, cela a été très dur mentalement de mener 5-4 et de ne pas parvenir à conclure. Nadal reste une légende et avoir la possibilité de le battre cela vous rend nerveux. Dans ces moments-là, il faut avoir un peu de chance aussi, c’est ce qu’il s’est pas passé aujourd’hui (lire ce mercredi). »