Dans la longue inter­view qu’il a accordé à Standard, Dominic Thiem revient notam­ment sur son match fanto­ma­tique (4–6, 4–6, 0–6) face à Dimitrov à l’Open d’Australie. Tous les vrais obser­va­teurs avaient bien compris que Dominic était psycho­lo­gi­que­ment ailleurs vu la qualité de sa pres­ta­tion. Ils avaient vu juste : « Je joue l’un des matchs les plus mémo­rables de ma vie contre le héros local Kyrgios, je perds 2–0 et je parviens à l’emporter. L’atmosphère à Melbourne était juste incroyable, même si les gens ne m’ont pas soutenu. Et soudain, il y a eu à nouveau le « verrouillage ». Je me souviens, je suis entré dans les vestiaires tard dans la nuit, en sueur, et tout a été trans­formé comme s’il y avait eu un acci­dent nucléaire. Le lende­main contre Grigor Dimitrov, il y avait une chaleur extrême. Sur le court, j’ai eu un gros senti­ment de soli­tude dans ce stade immense avec les gradins vides et je n’ai pas réussi à faire face à la situation »