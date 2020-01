Jamais dans sa carrière Dominic Thiem n’avait battu Rafael Nadal. C’est chose faite. Au terme d’une rencontre totalement folle et particulièrement intense, l’Autrichien a réalisé l’exploit de dompter l’Espagnol en quatre sets 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(6) et 4h10 de jeu.

Dominic Thiem la tient enfin. L’Autrichien est allé chercher un premier succès sur Rafael Nadal dans les tournois du Grand Chelem au terme d’une rencontre marquée par de multiples rebondissements. L’Espagnol a eu un break d’avance dans les deux premiers sets (5-3 puis 4-2) mais à chaque fois, il a perdu les jeux décisifs. Logique car le numéro 1 mondial se trouve alors dominé en fond de court par l’intensité infernale du protégé de Nicolas Massu.

Malgré le retour du Majorquin qui arrache un quatrième set, le cinquième mondial se reprend en breakant dès le troisième jeu. Il tient son avance mais son bras se met à trembler lorsqu’il sert pour le gain du match à 5-4 : une double faute et trois vilaines fautes directes, voilà que Rafael Nadal est de retour. Dominic Thiem a bien failli connaître la même mésaventure dans le jeu décisif où il rate deux balles de match à 6-4. Sur un passing qui heurte la bande du filet (qui a souvent basculé de son côté), Thiem s’en offre une troisième qu’il ne manque pas de conclure.

A 26 ans, Dominic Thiem disputera sa cinquième demi-finale dans un Grand Chelem, la première en Australie. Souvent placé ces dernières années, Dominic Thiem signe un succès référence dans sa carrière. Une victoire qui peut être synonyme de déclic. A lui de confirmer face à Alexander Zverev.

