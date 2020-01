Brillant vainqueur de Gaël Monfils (6-2, 6-4, 6-4), Dominic Thiem s’est qualifié pour son premier quart de finale à Melbourne. Mais en conférence de presse, l’Autrichien a surtout été questionné sur la fin de sa collaboration avec Thomas Muster : « Il ne s’est rien passé de mal. Nous avions déjà dit avant de commencer la relation que si ça ne marchait pas, nous arrêterons. Et ce fut le cas. C’est toujours difficile, surtout pour moi par rapport au stade où j’en suis de trouver quelque chose de parfait à ajouter à mon équipe. J’avais juste le sentiment que ça ne marcherait pas ensemble et c’est la raison pour laquelle nous avons stoppé. Je pense que c’est plus détendu que ce que tout le monde pense.«

« Je dois faire attention à ma carrière et prendre les bonnes décisions »

Le cinquième mondial a ensuite été relancé sur cette sensation qu’il avait ressenti : « J’ai 26 ans, je ne suis plus le plus jeune. Je dois donc vraiment faire attention à ma carrière maintenant et prendre les bonnes décisions. J’ai également un peu d’expérience. Je ne peux pas expliquer quel sentiment c’était, mais c’était là. J’ai donc pris la décision de continuer à travailler comme je l’ai fait l’an dernier car cela a très bien fonctionné.«