Dominic Thiem jouera donc sa troisième finale du Grand Chelem après celle perdue en 2018 et 2019 face à Rafael Nadal à Roland-Garros. Face à lui, ce dimanche le maître des lieux, vainqueur déjà 7 fois en Australie et surtout invaincu en finale. L’Autrichien est donc face à un défi de fou comme il l’a expliqué lors de sa conférence de presse après sa victoire face à Alexander Zverev : « Les temps sont vraiment durs pour nous, les jeunes joueurs (sourire). Il faut toujours battre l’une de ces incroyables légendes pour soulever un trophée majeur. Rafa a gagné douze fois à Paris, Nole sept fois ici. C’est dingue. Ceci dit, je vais essayer de me nourrir de mes deux premières finales pour parfaitement pour entrer sur le court de façon sereine, sans peur ou pensées négatives. Après, je devrai prendre des risques mais pas de manière inconsidérée. C’est un équilibre très fin à trouver. J’y étais parvenu à Londres, au Masters (victoire en trois sets). »