Dominic Thiem y était presque. Arès avoir mené deux sets à un face à un Djokovic en difficulté, l’Autrichien n’a pas trouvé les ressources suffisantes pour s’imposer une toute première fois en finale d’un tournoi du Grand Chelem après deux échecs à Roland Garros. En conférence de presse, le 5e joueur mondial n’avait pas de regrets tant il a tout donné sur le court lors de cette quinzaine : « Une fois que toute la tension est retombée, je me sens physiquement fatigué. J’ai joué quatre heures face à Rafa (Nadal) en quarts et j’ai également joué un match incroyablement intense contre Sascha (Zverev). Aujourd’hui, encore quatre heures de plus. C’est très exigeant. Je me sens vide, je connais déjà ce sentiment. La même chose m’est arrivée lors des deux finales à Paris. Mais je me sens aussi motivé pour revenir encore plus motivé »