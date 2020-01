Dominic Thiem, finaliste du Masters de Londres en fin d’année 2019, est attendu à l’Open d’Australie où il n’a jamais dépassé les huitièmes de finale (2017 et 2018). L’Autrichien a réussi ses débuts en livrant une prestation convaincante face à Adrian Mannarino (6-3, 7-5, 6-2).

En conférence de presse, le cinquième mondial a tenu à mettre en avant le travail effectué lors de l’intersaison : « Thomas Muster a rejoint l’équipe, alors c’est un peu différent des derniers tournois du Grand Chelem. Nous nous sommes entraînés un peu différemment. C’était très bien, avec une bonne intensité. Je me suis très bien préparé pour le tournoi et j’espère me lancer comme à Paris (Roland-Garros) où j’ai obtenu mes meilleurs résultats (deux finales, en 2018 et 2019). La semaine d’entraînement a été vraiment bonne, mais c’est toujours différent lors de la compétition avec la pression, la tension. C’était un premier tour et je vais dans la bonne direction. J’espère continuer et m’améliorer match après match. »