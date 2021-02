En confé­rence de presse, l’Autrichien Dominic Thiem ne s’est pas api­toyé sur son sort. Selon lui cette défaite cin­glante face à Grigor Dimitrov est liée à une com­bi­nai­son de plu­sieurs fac­teurs : « Quelques petits pro­blèmes phy­siques, une vraie mau­vaise jour­née, plus le fait que c’est un grand joueur et vous vous retrou­vez domi­né. Je ne veux sur­tout pas cher­cher d’ex­cuses mais il faut aus­si prendre conscience que je ne suis pas une machine. Ce que je veux dire c’est que quelques fois j’ai­me­rai être pré­sent sur le court, fort et éner­gique, mais il existe aus­si des mau­vais jours. De toute façon, dès que vous n’êtes pas à 100 pour cent, vous vous met­tez en dan­ger à ce niveau. C’est tout sim­ple­ment ce qu’il est arri­vé aujourd’hui »