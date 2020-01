Dominic Thiem a eu besoin de quatre sets pour écarter Taylor Fritz (6-2, 6-4, 6-7(5), 6-4) et rejoindre ainsi les huitièmes de finale où l’attend Gaël Monfils.

L’Autrichien, finaliste du dernier Masters de Londres, fait partie des outsiders et se veut confiant sur sa capacité à hausser son niveau : « Je me sens plutôt bien maintenant car j’ai eu un deuxième tour assez difficile (il était mené deux sets à un par Alex Bolt). Contre Taylor (Fritz), mon niveau s’est élevé aujourd’hui (lire ce samedi). J’ai battu un très adversaire sur un court en dur. Cela me donne beaucoup de confiance pour la suite et ça me prouve que je suis sur la bonne voie pour améliorer mon niveau. »