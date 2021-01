Thiem : “Je vois Nadal et Djokovic encore au-dessus de Tsitsipas, Medvedev, Zverev et moi”

Lors d’une récente inter­view sur la chaîne de télé­vi­sion autri­chienne ORF, le numé­ro 3 mon­dial, Dominic Thiem, s’est briè­ve­ment expri­mé sur les favo­ris pour l’Open d’Australie 2021. Finaliste en 2020 face à Novak Djokovic après avoir mené deux sets à un, l’Autrichien sait per­ti­nem­ment que la tâche sera encore très dif­fi­cile cette année : “Je vois Nadal et Djokovic encore au-dessus de Tsitsipas, Medvedev, Zverev et moi. Mais sur les six, tout le monde a de bonnes chances de l’emporter”, a décla­ré le lau­réat de l’US Open 2020 qui devra notam­ment se ser­vir de cette riche expé­rience s’il veut enfin battre un membre du Big 3 en finale d’un Grand Chelem.