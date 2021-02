Sorti vain­queur d’un magni­fique duel face au local Nick Kyrgios après avoir été mené deux sets à rien, Dominic Thiem est un mira­cu­lé. À deux doigts de plier au début du troi­sième set, l’Autrichien est par­ve­nu à reve­nir dans le match grâce à son calme et toute l’ex­pé­rience accu­mu­lée ces der­nières années. Interrogé à l’is­sue de la ren­contre, le numé­ro 3 mon­dial a recon­nu qu’il avait eu chaud.

« J’étais ner­veux et je ne savais pas à quoi m’at­tendre. J’étais coin­cé dans un tour­billon néga­tif qui a failli me coû­ter le match. Les démons étaient là, comme tou­jours. Je suis donc très fier de la façon dont j’ai tra­ver­sé tout cela, et ça va défi­ni­ti­ve­ment me don­ner un gros coup de pouce pour la suite du tournoi. »