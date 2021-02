Présent en confé­rence de presse ce same­di, Dominic Thiem a évo­qué de nom­breux sujets dont la sur­face de la Rod Laver Arena, dif­fé­rente de lors de l’an­née 2020.

« Tous les joueurs de ten­nis avec qui j’ai par­lé ces der­niers jours me disent qu’ils voient la sur­face beau­coup plus rapide que l’an der­nier. Je trouve aus­si pour être hon­nête. Je la sens aus­si un peu plus glis­sante », a assu­ré l’Autrichien.

Pour rap­pel, Dominic, tom­bé il y a quelques jours en deux sets face à Matteo Berrettini, affron­te­ra le Kazakh Mikhail Kukushkin au 1er tour de l’Open d’Australie.