Qualifié pour sa troisième finale de Grand Chelem, la première en Australie et hors Roland-Garros, Dominic Thiem a été questionné pour savoir pourquoi il était devenu un meilleur joueur sur dur. L’Autrichien donne son avis : « Il y a d’abord eu la victoire à Indian Wells (sur Roger Federer) qui m’a permis de gagner en confiance car j’ai obtenu mon premier Masters 1000 sur dur. J’ai passé un cap en Asie puis pendant la saison en indoor. Je suis devenu plus agressif sur dur, j’ai commencé à servir plus intelligemment et à mieux relancer. J’ai eu un déclic en me disant : si je suis capable de faire une finale au Masters de Londres, alors pourquoi ne pas le faire dans un Grand Chelem sur dur. Maintenant, je sais que je joue très bien sur les surfaces plus rapides. »