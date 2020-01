Le monsieur tennis du journal L’Equipe, Julien Reboullet, a dévoilé une statistique qui en dit long de la nouvelle dimension de Dominic Thiem depuis quatre ans. L’Autrichien est le seul joueur à avoir battu Roger Federer (partout), Rafael Nadal (plus de trois fois sur terre battue) et Novak Djokovic (à plus de trois reprises). Autrement dit, le protégé de Nicolas Massu est le candidat à mettre fin à la domination du Big 3.

⚫Depuis quatre ans, Dominic Thiem 🇦🇹 est le seul à avoir battu…

↪Federer 🇨🇭 partout (dur extérieur, dur indoor, terre et gazon)

↪Nadal 🇪🇸 + de 3 fois sur terre

↪Djokovic 🇷🇸 + de 3 fois tout court — julien reboullet (@djub22) January 31, 2020