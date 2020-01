Le succès de Dominic Thiem sur Rafael Nadal peut constituer un déclic pour les jeunes joueurs. En conférence de presse, l’Autrichien a été interrogé pour savoir si cette victoire pouvait casser des barrières : « Non, je ne le vois pas comme ça. C’était un match incroyable, épique qui a duré plus de quatre heures. Nous avons évolué tous les deux à un très haut niveau et c’est ce dont je suis le plus heureux. C’est une première demi-finale en Australie pour moi, c’est un petit plus, mais pour réellement franchir une barrière un jeune joueur doit gagner un Grand Chelem. L’un de nous sera en finale (lui ou Alexander Zverev), mais le chemin est encore très long. L’autre demi-finale opposera deux joueurs du Big 3 (Novak Djokovic et Roger Federer). »