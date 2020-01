Le dernier quart de finale du tableau masculin mettra aux prises Rafael Nadal à Dominic Thiem. Un choc qui s’annonce explosif. Présentation.

« Je l’ai vu jouer contre Gaël (Monfils) et il a produit un très haut niveau de tennis. » Rafael Nadal est prévenu, Dominic Thiem arrive en forme pour ce quart de finale, le premier de sa carrière à Melbourne. L’Autrichien, bousculé au début du tournoi, est monté en puissance face au Tricolore en s’imposant en trois sets. Le cinquième mondial ne sera pas favori face au numéro 1 mondial qui mène les débats par neuf victoires à quatre.

Sur dur en Grand Chelem, les deux hommes se sont affrontés seulement à une reprise et c’était à l’US Open 2018. Thiem avait plus que perturbé Nadal mais il avait craqué en cinq manches. Depuis plusieurs mois, le protégé de Nicolas Massu est devenu plus constant, y compris sur dur et cela s’est vu en fin d’année 2019 où il a remporté les tournois de Pékin, Vienne et été finaliste au Masters de Londres. Un succès sur le numéro 1 mondial confirmerait alors sa nouvelle dimension.