Costaud et impressionnant pour son entrée en lice face à Adrian Mannarino, Dominic Thiem a eu très chaud au deuxième tour face à Alex Bolt (140e). L’Autrichien, qui avait bien débuté la rencontre en menant 6-2, 5-3, s’est retrouvé à deux sets à un en faveur de l’Australien. Moment où le joueur de Nicolas Massu s’est fait violence pour accélérer et l’emporter finalement 6-2, 5-7, 6-7(5), 6-1, 6-2. Le finaliste du dernier Masters de Londres a perdu un peu d’énergie mais il a su réagir dans les deux dernières manches. Au troisième tour, il affrontera Taylor Fritz ou Kevin Anderson.

No. 5 in 5 sets !@ThiemDomi survives a scare from Aussie Alex Bolt 6-2 5-7 6-7(5) 6-1 6-2 in three hours and minutes.

He'll face either Fritz or Anderson in the third round.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/WWKijFnTv9

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020