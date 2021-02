Dominic Thiem est sans aucun doute un rival cré­dible de Novak Djokovic pour rem­por­ter l’Open d’Australie (8–21 février). D’autant plus que l’année der­nière, après trois finales de Grand Chelem per­dues, l’Autrichien a sou­le­vé son pre­mier Majeur à l’US Open. Un déclic qui pour­rait le libé­rer en Australie, où sa défaite en finale l’année der­nière en cinq set face à Djokovic lui était res­tée en tra­vers de la gorge. En confé­rence de presse il revient sur l’édition 2021, si par­ti­cu­lière avec notam­ment l’ab­sence de Roger Federer :

« Cette année est si dif­fé­rente de l’an­née der­nière et des autres années avec une arri­vée trois semaines avant et une qua­ran­taine. D’habitude, il y a tel­le­ment de monde, des gens heu­reux par­tout. Cette année c’est très dif­fé­rent. Mais Novak Djokovic et Rafael Nadal sont tous les deux là, tous les deux au top niveau. Tout le monde est content du retour de Roger Federer, pro­ba­ble­ment à Doha. C’est donc une des der­nières semaines sans lui. Ça fait un très gros adver­saire de moins, tout le monde devrait appré­cier », a‑t‐il conclu sur le ton de la rigolade.