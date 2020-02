Outsider désigné depuis sa très belle fin d’année 2019, Dominic Thiem disputera la finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic. En conférence de presse, l’Autrichien avait été interrogé sur les clés de ce duel face au Serbe, maître des lieux en Australie avec sept titres : « Il faudra trouver le bon équilibre avec des coups risqués mais pas trop aussi. Dans le dernier match contre Novak, je l’ai parfaitement réussi (au Masters de Londres en novembre dernier). Mais attention, c’est Novak le favori. Il a remporté le tournoi à sept reprises et il n’a jamais perdu en finale ici.«

« J’ai gagné mes dernières rencontres face à Novak, mais je ne pense pas que ça compte. »

Le protégé de Nicolas Massu a remporté quatre des cinq derniers matchs. Aurait-il un petit ascendant psychologique ? « J’ai gagné mes dernières rencontres face à Novak, mais je ne pense pas que ça compte. Il est dans sa zone de confort ici. Il joue son meilleur tennis en Australie depuis de très nombreuses années et je m’attends à ce qu’il le fasse aussi en finale. Tout ce que je peux faire, c’est de jouer mon meilleur niveau et regarder nos derniers matchs pour voir ce que j’ai bien fait à Paris (Roland-Garros) et Londres (Masters). »