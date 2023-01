Rafael Nadal a perdu ses deux derniers matchs en Grand Chelem face à deux Américains : contre Frances Tiafoe lors de l’US Open 2022 en huitièmes de finale, et ce mercredi contre Mackenzie McDonald au 2e tour de l’Open d’Australie.

Tiafoe a réagi a la victoire de son compa­triote contre l’Espagnol avec une décla­ra­tion à la fois surpre­nante et amusante.

« Je pense que l’état de forme de Rafa est un point d’in­ter­ro­ga­tion depuis un certain temps. Je ne sais pas où en est son corps, mais c’est une légende absolue. J’ai dit à Mackey (surnom donné à Mackenzie McDonald, ndlr) : ‘Écoute, tu pour­rais rejoindre les trois amigos : moi, Fritz et Tommy (Paul). On l’a tous battu. Je ne sais pas si tu veux faire partie de ce groupe. Tu vas être en posi­tion de gagner aujourd’hui. Tu peux gagner aujourd’hui’. Je suis heureux pour lui. Les victoires contre le GOAT ne sont pas faciles à obtenir. Il aura quelque chose à raconter à ses petits‐enfants un jour, et vous devez être heureux pour ce type. Vous savez, égoïs­te­ment, oui, j’au­rais aimé jouer à nouveau contre Rafa parce que le battre à New York ce jour‐là a défi­ni­ti­ve­ment changé ma vie », a avoué le 17e joueur mondial, tombeur du jeune chinois Shang au 2e tour (6−4, 6–4, 6–1).

Tiafoe affron­tera Karen Khachanov pour un choc du 3e tour et évitera donc Rafa s’il rallie les huitièmes de finale.