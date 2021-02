26. C’est le nombre d’aces de Novak Djokovic lors de sa vic­toire en quatre sets face à Frances Tiafoe (6–3, 6–7, 7–6, 6–3). Son troi­sième meilleur taux d’aces sur un match à Melbourne. Les deux meilleurs datent de 2020 face à Ito et Nishioka. Bien qu’il soit aidé par la rapi­di­té des courts, l’Américain a été très sur­pris par la puis­sance et l’im­pré­vi­si­bi­li­té du ser­vice du Serbe.

« Je ne m’y atten­dais pas. J’étais, genre, d’ac­cord, il sert comme Isner, putain. Lors du jeu d’ou­ver­ture, il sort quatre bombes. J’ai me suis dit « Heu ok mon frère ». Il a bien ser­vi sur­tout quand il en avait besoin, ce qui était fort. C’est dif­fi­cile car il a un peu le même lan­cer pour tous les ser­vices. J’ai trou­vé que c’é­tait dif­fi­cile à lire. Donc non ce n’est pas du tout quelque chose que je pré­voyais », a confié Tiafoe en confé­rence de presse.