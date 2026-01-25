Alors que l’on s’at­ten­dait à un vrai duel suite à leurs récents combats, il n’y a pas eu de match tant Tien a dominé le Russe.

Précis, et impa­rable notam­ment avec son coup droit croisé haut sur le revers de son adver­saire, Tien n’a laissé aucune marge de manoeuvre à Danill étouffé et sans solu­tion tactique (6−4, 6–0, 6–3).

Alors est‐ce que c’est Tien qui a trop bien joué ? Ou est‐ce que Daniil a payé ses efforts depuis le début de l’année ?

C’est sûre­ment un mélange des deux mais atten­tion car Learner va arriver très frais face à Zverev et il aura une vraie carte à joueur face à l’Allemand vain­queur trop facile d’un Cerundolo en panne d’ins­pi­ra­tion et d’énergie.

Daniil avait toujours expliqué qu’il détes­te­rait affronter l’Américain, on peut dire qu’il nous a pas menti.