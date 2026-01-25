Alors que l’on s’attendait à un vrai duel suite à leurs récents combats, il n’y a pas eu de match tant Tien a dominé le Russe.
Précis, et imparable notamment avec son coup droit croisé haut sur le revers de son adversaire, Tien n’a laissé aucune marge de manoeuvre à Danill étouffé et sans solution tactique (6−4, 6–0, 6–3).
Alors est‐ce que c’est Tien qui a trop bien joué ? Ou est‐ce que Daniil a payé ses efforts depuis le début de l’année ?
C’est sûrement un mélange des deux mais attention car Learner va arriver très frais face à Zverev et il aura une vraie carte à joueur face à l’Allemand vainqueur trop facile d’un Cerundolo en panne d’inspiration et d’énergie.
Daniil avait toujours expliqué qu’il détesterait affronter l’Américain, on peut dire qu’il nous a pas menti.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 10:12