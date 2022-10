L’Open d’Australie commen­cera dans trois mois à peine, et il est déjà ques­tion de la parti­ci­pa­tion de Novak Djokovic.

Le Serbe s’est dit dési­reux de retrouver Melbourne Park où il a été titré neuf fois. Cependant, la situa­tion est la même qu’en 2022, Nole n’est toujours pas vacciné et il est norma­le­ment interdit de terri­toire pendant trois ans.

Craig Tiley, direc­teur de l’Open d’Australie a donné ce mercredi une confé­rence de presse où il s’est exprimé sur le tournoi et notam­ment sur ce sujet bouillant. l’Australien a déclaré que cette affaire était entre Novak Djokovic et l’état austra­lien et surtout qu’il ne s’en mêle­rait pas.

« Ce n’est pas une ques­tion sur laquelle nous pouvons faire du lobbying. C’est une ques­tion qui reste défi­ni­ti­ve­ment entre Novak et l’état et ensuite, en fonc­tion du résultat, nous l’ac­cueille­rons à l’Open d’Australie. Je ne m’im­pli­que­rais pas cette fois‐ci sur l’af­faire Novak Djokovic. » a déclaré le « boss » de Melbourne Park.