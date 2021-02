Craig Tiley déjà mar­qué par les chan­ge­ments liés au confi­ne­ment était dévas­té hier quand Novak Djokovic, bles­sé, per­dait pied. Du coup, après la vic­toire in extre­mis du numé­ro 1 mon­dial, le direc­teur du tour­noi applique la fameuse méthode Coué. Selon lui, Novak va par­ve­nir à « contrô­ler » sa dou­leur, mys­tique : « Nous ver­rons Novak au pro­chain tour, ne vous inquié­tez pas. Il est fort, il est rési­lient. Il se réveille­ra, ver­ra quel est le pro­blème et rece­vra un trai­te­ment médi­cal appro­prié. Il a été en dif­fi­cul­té dans les troi­sième et qua­trième sets du match contre Fritz, cepen­dant, il a quand réus­si à trou­ver une force sup­plé­men­taire pour l’emporter. Il démontre une nou­velle fois de quel type de maté­riau il est fait »,