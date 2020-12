Craig Tiley a beaucoup oeuvré pour que l’Open d’Australie soit une fête malgré les conditions drastiques mises en place pour la quarantaine.

Avec un calendrier dense et varié, et l’idée d’accueillir du public en fixant la jauge à 50 %, le pari peut donc être gagné.

Sur la quinzaine du premier tournoi du Grand Chelem cela représente quand même 840.000 fans.

Comme l’a expliqué le directeur du tournoi, avec une pointe d’humour, ce ne sont pas les chiffres qui sont importants cette année : « On va oublier les records en 2021. En revanche, on veut ce que j’appelle une belle foule, passionnée et qui fera du bruit ».

Vu l’engouement autour de cet évènement chaque année, même à 50 %, la « foule » devrait satisfaire le directeur du tournoi.