Consultant pour TNT Sports et invité à revenir sur le sacre histo­rique de Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie suite à sa victoire face à Novak Djokovic en finale, deve­nant ainsi le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem en carrière, Tim Henman a tenu à insister sur l’in­croyable préco­cité de l’Espagnol qui, à seule­ment 22 ans, est déjà dans la même conver­sa­tion que des légendes abso­lues du jeu.

« Quand on pense aux légendes abso­lues de notre sport, et nous en avons une qui travaille avec nous, Mats Wilander, il a remporté sept tour­nois du Grand Chelem. Boris Becker et Stefan Edberg ont remporté six tour­nois du Grand Chelem. John McEnroe, Jimmy Connors et Ivan Lendl… Nous parlons déjà d’Alcaraz qui va large­ment dépasser ce total. J’ai fait réfé­rence à Pete Sampras. Quand je jouais, il en avait remporté 14, et j’au­rais parié mon dernier dollar que personne ne dépas­se­rait ce total. C’est donc incroyable de voir à quel point la barre a été placée haut. Aujourd’hui, nous spécu­lons sur le fait qu’Alcaraz va remporter 20 tour­nois du Grand Chelem, et Sinner va‐t‐il faire de même ? Est‐ce injuste de spéculer ? Je ne pense pas. Est‐ce irréa­liste ? Je ne pense pas. Cela va simple­ment être très agréable à regarder pour nous tous. »