Consultant pour TNT Sports et invité à revenir sur le sacre historique de Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie suite à sa victoire face à Novak Djokovic en finale, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire à remporter les quatre tournois du Grand Chelem en carrière, Tim Henman a tenu à insister sur l’incroyable précocité de l’Espagnol qui, à seulement 22 ans, est déjà dans la même conversation que des légendes absolues du jeu.
« Quand on pense aux légendes absolues de notre sport, et nous en avons une qui travaille avec nous, Mats Wilander, il a remporté sept tournois du Grand Chelem. Boris Becker et Stefan Edberg ont remporté six tournois du Grand Chelem. John McEnroe, Jimmy Connors et Ivan Lendl… Nous parlons déjà d’Alcaraz qui va largement dépasser ce total. J’ai fait référence à Pete Sampras. Quand je jouais, il en avait remporté 14, et j’aurais parié mon dernier dollar que personne ne dépasserait ce total. C’est donc incroyable de voir à quel point la barre a été placée haut. Aujourd’hui, nous spéculons sur le fait qu’Alcaraz va remporter 20 tournois du Grand Chelem, et Sinner va‐t‐il faire de même ? Est‐ce injuste de spéculer ? Je ne pense pas. Est‐ce irréaliste ? Je ne pense pas. Cela va simplement être très agréable à regarder pour nous tous. »
Publié le dimanche 1 février 2026 à 18:58