Ancien 4e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Eurosport, Tim Henman a eu un échange fort inté­res­sant avec Mats Wilander concer­nant Stefanos Tsitsipas qui a impres­sionné beau­coup d’ob­ser­va­teurs lors de son quart de finale face à Jannik Sinner. Si le Suédois a comparé le Grec à Rafael Nadal, le Britannique, lui, a préféré insisté sur son jeu très complet.

« Face à Sinner, Tsitsipas était telle­ment agressif, il voulait vrai­ment dominer, il voulait repousser Sinner. On a beau­coup parlé de son service et de sa volée, mais il peut aussi dominer avec des coups agres­sifs en fond de court. Ce qu’il y a de bien avec Tsitsipas, c’est que lors­qu’il monte au filet, il a une bonne tech­nique de volée et il est récom­pensé. Ce que j’aime chez Tsitsipas, c’est qu’il a des options. Il y a le plan A, oui, il est très agressif en fond de court ; il peut servir et volleyer un peu pour le plan B, et pour le plan C, il peut finir le point en venant du fond du court. Cela le rend très exci­tant à regarder. »