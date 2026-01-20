Consultant pour TNT Sports durant la quinzaine de l’Open d’Australie aux côtés notamment de John McEnroe et Boris Becker, Tim Henman a été invité à choisir celui qui soulèvera le trophée le 1er février prochain entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et l’ancien 4e joueur mondial a décidé de miser sur le double tenant du titre.
« Les deux variables évidentes : l’une est la blessure – arriver au premier tournoi de l’année et disputer des matchs au meilleur des cinq sets peut s’avérer un défi encore plus grand – et l’autre, qui n’affecte pas Sinner, est la décision d’Alcaraz de se séparer de Juan Carlos Ferrero et de savoir si cela a un impact sur le plan mental et psychologique. Qui est mon favori parmi ces deux joueurs ? Sur surface dure, je donnerais probablement l’avantage à Sinner. Cela dit, Alcaraz, par sa façon de jouer en finale de l’US Open, a prouvé qu’il était très à l’aise sur surface dure. Mais si vous voulez mon pronostic pour le simple messieurs, je miserais sur Sinner. »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 15:45