AccueilOpen d'AustralieTim Henman, obligé de choisir entre Alcaraz et Sinner : "Qui est...
Open d'Australie

Tim Henman, obligé de choisir entre Alcaraz et Sinner : « Qui est le favori du tournoi parmi ces deux joueurs ? Si vous voulez mon pronostic pour le simple messieurs, je mise­rais sur lui »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Consultant pour TNT Sports durant la quin­zaine de l’Open d’Australie aux côtés notam­ment de John McEnroe et Boris Becker, Tim Henman a été invité à choisir celui qui soulè­vera le trophée le 1er février prochain entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et l’an­cien 4e joueur mondial a décidé de miser sur le double tenant du titre.

« Les deux variables évidentes : l’une est la bles­sure – arriver au premier tournoi de l’année et disputer des matchs au meilleur des cinq sets peut s’avérer un défi encore plus grand – et l’autre, qui n’af­fecte pas Sinner, est la déci­sion d’Alcaraz de se séparer de Juan Carlos Ferrero et de savoir si cela a un impact sur le plan mental et psycho­lo­gique. Qui est mon favori parmi ces deux joueurs ? Sur surface dure, je donne­rais proba­ble­ment l’avan­tage à Sinner. Cela dit, Alcaraz, par sa façon de jouer en finale de l’US Open, a prouvé qu’il était très à l’aise sur surface dure. Mais si vous voulez mon pronostic pour le simple messieurs, je mise­rais sur Sinner. »

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 15:45

Article précédent
L’Ukrainienne Oleksandra Oliynykova (92e), sur Sabalenka : « Savez‐vous ce qu’elle a fait en 2020 ? J’ai l’im­pres­sion de vivre à côté de gens dange­reux. Ils ont des convic­tions dange­reuses. Et leurs actes sont dangereux »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.